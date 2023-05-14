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08:11, 14 мая 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава администрации Днепропетровской области Лысак заявил о повреждении инфраструктуры

Глава днепропетровской областной администрации Лысак заявил о последствиях обстрелов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, оказались повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Чиновник уточнил, что жертв среди мирного населения нет.

Ранее 14 мая российские войска нанесли по территории Украины массированный удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. При этом мощные взрывы были слышны в западноукраинских Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Предположительно, целями были склады с боеприпасами и топливом для возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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