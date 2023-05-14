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13:11, 14 мая 2023Россия

Российские мотострелки отразили шесть атак ВСУ в ДНР

Минобороны: российские мотострелки отразили шесть атак ВСУ восточнее Богдановки в ДНР

Фото: Libkos / AP

Российские мотострелки отразили шесть атак военных Украины восточнее Богдановки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что в атаках были задействованы отряды ВСУ численностью более 100 человек. Кроме того, со стороны Украины там были семь танков, 14 боевых машин пехоты и остальная военная и специальная техника. При этом личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады смог отразить атаки ВСУ восточнее Богдановки. Как отметил Конашенков, в итоге было уничтожено семь украинских танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 бойцов.

Кроме того, в полосе ответственности 6-й дивизии отражена атака противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди ВСУ составили свыше 30 человек. Помимо этого, разбиты еще два танка и три боевые машины пехоты.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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