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17:25, 14 мая 2023Силовые структуры

В российском городе нашли 42 взрывателя боеприпасов в пункте сдачи лома

В Уфе сотрудники Росгвардии нашли 42 взрывателя боеприпасов в пункте сдачи лома

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии нашли в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 20 из обнаруженных в российском городе боеприпасов представляют опасность. Их уже передали на уничтожение.

Росгвардейцы напомнили, что при нахождении любых подозрительных предметов перемещать, проводить самостоятельный осмотр или предпринимать какие-либо действия с предметом нельзя. Об опасной находке стоит незамедлительно сообщать правоохранителям, сказали в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале Mash Batash появилась информация о том, что в пункте сдачи металлолома в Уфе взорвался артиллерийский снаряд. В результате один человек погиб. По данным канала, взрывом задело рабочего, от полученных травм он скончался на месте.

В апреле также сообщалось, что у Екатерининского дворца в Москве нашли неразорвавшийся танковый снаряд. 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд от гладкоствольной пушки находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца.

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Анна Щербакова
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