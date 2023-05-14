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15:07, 14 мая 2023Мир

Шольц выступил против мира на Украине на условиях России

Канцлер ФРГ Шольц: Украина готова к достижению мира, но не на условиях России

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Киев готов к достижению мирного решения, но не на условиях России. Его слова приводит ТАСС

По словам Шольца, Украина выступает против заморозки конфликта и условий мира со стороны России. При этом канцлер отметил, что необходимо везде говорить о готовности Киева к переговорам, а урегулирование конфликта не должно быть «против Украины».

Ранее сообщалось, что Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит. Перед встречей с канцлером Зеленский посетил резиденцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Илона Палей
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