Шольц выступил против мира на Украине на условиях России

Канцлер ФРГ Шольц: Украина готова к достижению мира, но не на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Киев готов к достижению мирного решения, но не на условиях России. Его слова приводит ТАСС

По словам Шольца, Украина выступает против заморозки конфликта и условий мира со стороны России. При этом канцлер отметил, что необходимо везде говорить о готовности Киева к переговорам, а урегулирование конфликта не должно быть «против Украины».

Ранее сообщалось, что Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит. Перед встречей с канцлером Зеленский посетил резиденцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.