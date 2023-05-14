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22:32, 14 мая 2023Интернет и СМИ

Аэропорт в Лондоне приостановил рейсы из-за сообщений о БПЛА

Independent: лондонский аэропорт Гатвик приостановил рейсы из-за сообщений о беспилотнике

Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил рейсы в другие аэропорты на фоне сообщений об активности беспилотника (БПЛА). Об этом сообщает газета Independent.

«Полеты были временно приостановлены (...) на время проведения расследования обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома», — подтвердил изданию источник.

По последней информации, менее чем через час расследование было завершено, аэродром вновь открылся. При этом пассажирам не была выплачена денежная компенсация. Это объяснили тем, что сбой не зависел от авиакомпании.

Также планируется, что многие из перенаправленных в другие аэропорты рейсов вернутся в Гатвик.

7 мая сообщалось, что неизвестный беспилотный летательный аппарат заметили в небе над московским аэропортом Домодедово. Дрон зафиксировали во время посадки самолета белорусской авиакомпании «Белавия».

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Марина Совина
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