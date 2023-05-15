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11:57, 15 мая 2023Наука и техника

Корвет «Бойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в море

Корвет «Бойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Экипаж корвета с управляемым ракетным вооружением «Бойкий» выполнил противолодочные задачи и артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«В морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота экипаж корвета "Бойкий" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолета Ка-27», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля отработал действия по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля. После этого обнаруженную подлодку условно уничтожили торпедным вооружением.

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Также экипаж корвета выполнил практические стрельбы из артиллерийских комплексов А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам. Кроме того, специалисты ракетно-артиллерийской боевой части «Бойкого» выполнили стрельбы по морским щитам, которые имитировали боевые корабли противника.

Ранее стало известно, что судостроительное предприятие «Северная верфь» передало Военно-морскому флоту (ВМФ) России корвет «Меркурий» проекта 20380. После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корабле.

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Даниил Иринин
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