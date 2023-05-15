Известная российская телеведущая раскрыла способ покупки квартиры в Москве

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что приобрела квартиру в Москве в ипотеку

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что купила квартиру в Москве в ипотеку. Способ приобретения объекта она раскрыла в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда ответила на вопрос, откуда у нее квартира. «Не поверите! Я ее купила», — с иронией заметила она. Чехова рассказала, что брала жилищный кредит сроком на 30 лет, однако погасить его удалось раньше. «Выплатила за полтора года, потому что произошло большое падение рубля. Моя ипотека была в рублях, а я зарабатывала в долларах. Вот так мне повезло», — поделилась с подписчиками Чехова.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что планирует приобрести квартиру в ипотеку. Намерение взять жилищный кредит он объяснил тем, что в данный момент он пытается продать квартиру, однако найти покупателя по желаемой цене не удается.