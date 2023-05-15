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18:12, 15 мая 2023Наука и техника

Обнаружена связь между олеиновой кислотой и увеличением продолжительности жизни

Nature Cell Biology: олеиновая кислота связана с увеличением продолжительности жизни

Фото: Antonina Vlasova / Shutterstock / Fotodom

Ученые Стэнфордской школы медицины обнаружили связь между употреблением мононенасыщенных жирных кислот и продолжительностью жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Олеиновая кислота, которая является характерной для средиземноморской диеты жировой молекулой, увеличивает количество двух ключевых клеточных органелл и защищает клеточные мембраны от окислительного повреждения. Черви аскариды Caenorhabditis elegans, которых кормили пищей, богатой олеиновой кислотой, жили примерно на 35 процентов дольше по сравнению с червями, которым давали пищу, содержащую неполезные трансжиры (элаидиновая кислота).

Исследователи обнаружили, что олеиновая кислота способствовала росту числа липидных капель — клеточных резервуаров, в которых хранятся жиры. Эти органеллы играют центральную роль в клеточном метаболизме, регулируя использование жиров в качестве источника энергии. Блокирование генов, кодирующих белки для липидных капель, вернуло червям прежнюю продолжительность жизни. Кроме того, было отмечено увеличение пероксисом — органелл, содержащих ферменты, участвующие в окислительно-восстановительных процессах.

Количество липидных капель и пероксисом выше у молодых животных и естественным образом уменьшается с возрастом. Эффект мононенасыщенных жирных кислот сильнее сказывался на пожилых животных, увеличение количества липидных капель в клетках которых способствовало увеличению продолжительности жизни на 33 процента. Олеиновая кислота также снижает окисление липидов, которое повреждает клеточные мембраны. Напротив, элаидиновая кислота усиливала окисление липидов.

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Александр Еникеев
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