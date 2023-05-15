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19:30, 15 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали правду о несуществующем популярном диагнозе

Невролог Демьяновская: признаки, списываемые на ВСД, могут говорить о диабете

Фото: Unsplash

Официального диагноза «вегетососудистая дистония» (ВСД) на сегодняшний день не существует, рассказала россиянам кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская. Заблуждения о ВСД она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, раньше этот диагноз был очень популярным: его ставили, если пациент жаловался на тошноту, головокружение, одышку и учащенное сердцебиение. «Теперь в подобной ситуации говорят о соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы», — уточнила она, добавив, что в норме вегетативная нервная система функционирует четко по назначению и адекватно потребностям организма. «Это можно почувствовать, если из теплого помещения выйти на улицу в промозглую или ветреную погоду. Сосуды сжимаются, появляется озноб и даже дрожь, становится холодно, даже если человек одет по погоде. Но организм корректирует "настройки" и привыкает к температуре — расслабляется и согревается», — рассказала врач.

Проблемы с такой адаптацией могут случаться во время переходного возраста или беременности. Однако, отметила Демьяновская, признаки, которые нередко списывают на ВСД, могут говорить о патологиях. Например, объяснила она, если у человека сильно бьется сердце, появляется тошнота и боль в животе, ему нужно провериться на сахарный диабет — это могут быть проявления автономной диабетической нейропатии.

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Кроме того, продолжила врач, головная боль, которую также объясняли ВСД, может указывать на гипертоническую болезнь, инфекции или заболевания позвоночника. В свою очередь, головокружение, добавила Демьяновская, может быть признаком серьезных заболеваний лор-сферы, нестабильного давления или уровня сахара в крови, анемии, аритмии или нарушений мозгового кровотока.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф о витаминах. Доктор назвал прием витаминов для сердца бессмысленной тратой денег вопреки распространенному мнению об их пользе для сердечно-сосудистой системы.

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Александра Лисица
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