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11:01, 15 мая 2023Бывший СССР

Депутат Госдумы предупредил об ущербе Молдавии в случае выхода из МПА СНГ

Депутат Госдумы Калашников заявил, что выход Молдавии из МПА СНГ навредит республике

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ) навредит самой республике, заявил глава комитета Государственной думы России по делам СНГ Леонид Калашников. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, страна вела себя вяло в структуре после ухода экс-президента Молдавии Игоря Додона. А ущерб, который причинит себе республика, будет в том числе экономический.

«Там много разных соглашений, которые помогают как раз Молдавии, а не наоборот. И нанесут ущерб себе и своим гражданам», — сказал Калашников.

Ранее глава правящей партии республики «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что власти страны приняли решение покинуть МПА СНГ. По его словам, такое решение в Кишиневе приняли из-за того, что республика не имеет границ с СНГ, а сама организация не помогла стране решить проблемы в экономике и урегулировать конфликт в Приднестровье.

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Алевтина Запольская
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