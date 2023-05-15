В России предложили передать регулирование криптовалют под контроль ФНС

Замглавы Минфина Моисеев: передать регулирование криптовалют предложили под контроль ФНС

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия» заявил, что передать регулирование криптовалют предложили под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС).

По его словам, сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют в России.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях», — отметил Моисеев.

Чиновник рассказал, что на данный момент информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк.

Ранее в Центробанке допустили использование криптовалюты во внешних расчетах.