В России предложили передать регулирование криптовалют под контроль ФНС
Замглавы Минфина Моисеев: передать регулирование криптовалют предложили под контроль ФНС
Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия» заявил, что передать регулирование криптовалют предложили под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС).
По его словам, сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют в России.
«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях», — отметил Моисеев.
Чиновник рассказал, что на данный момент информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк.
Ранее в Центробанке допустили использование криптовалюты во внешних расчетах.