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02:15, 15 мая 2023Экономика

В России предложили передать регулирование криптовалют под контроль ФНС

Замглавы Минфина Моисеев: передать регулирование криптовалют предложили под контроль ФНС
Алексей Моисеев

Алексей Моисеев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия» заявил, что передать регулирование криптовалют предложили под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС).

По его словам, сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют в России.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях», — отметил Моисеев.

Чиновник рассказал, что на данный момент информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк.

Ранее в Центробанке допустили использование криптовалюты во внешних расчетах.

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Юлия Мискевич
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