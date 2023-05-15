Записка 8-летней девочки с планами на будущее рассмешила пользователей сети

Пользователей Reddit рассмешила записка 8-летней девочки с планами на будущее

Пользователь Reddit с ником price1869 опубликовал фотографию записки 8-летней дочери с планами на будущее. В списке девочка, в частности, указала, что хочет «заработать много денег» и «усыновить ребенка, приученного к горшку». Менее чем за сутки пост набрал тысячи лайков и сотни комментариев: многие пользователи признались, что их рассмешили планы ребенка.

Список девочки состоит из 15 пунктов. На первое место она поставила цель «заработать деньги», на второе — «найти работу», а на третье — «купить дом». Также из записки следует, что ребенок планирует купить машину и мебель, заработать много денег, открыть свое дело, арендовать фургон и завести кошку.

Помимо этого, дочь автора поста написала, что намерена в будущем «усыновить ребенка, приученного к горшку» и «не называть ребенка Александром». «Планы на будущее моей 8-летней дочери. Что она имеет против имени Александр?» — подписал снимок автор поста.

Большинство пользователей позабавило содержание записки девочки. «Ребенок, приученный к горшку? LOL (Laughing Out Loud, что в переводе с английского языка означает "смеюсь вслух" — прим. "Ленты.ру"). Она великолепна», «Что-то подсказывает мне, что эта девочка далеко пойдет», «Пункт "заработать деньги" идет перед пунктом "найти работу". Мне нравятся ее приоритеты», — делились мнениями комментаторы.

Ранее сообщалось о растрогавшей пользователей сети записке, которую мальчик написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе. Послание ребенка выложила в интернет его мать. В записке ребенок назвал преподавателя лучшим учителем физкультуры.