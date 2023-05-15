В Германии обнаружили самые ранние человеческие следы

Quaternary Science Reviews: в Германии обнаружили следы людей возрастом 300 тысяч лет

Международная группа ученых из Тюбингенского университета и Зенкенбергского центра эволюции человека и палеосреды обнаружила в Германии самые ранние человеческие следы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Следы были найдены в ходе раскопок палеолитического комплекса Шенинген возрастом 300 тысяч лет в Нижней Саксонии. Они принадлежат, предположительно, вымершему виду людей Homo heidelbergensis. Также ученые обнаружили многочисленные следы древних животных, в том числе слонов Palaeoloxodon antiquus, носорогов и парнокопытных, которые приходили на водопой.

Ученые приписывают два из трех человеческих следов в Шенингене молодым гейдельбергским людям, которые входили в состав небольшой разновозрастной (семейной) группы и использовали ресурсы местной экосистемы — березово-соснового леса с подлеском из трав и озером.

Вымерший вид слона Palaeoloxodon antiquus с прямыми бивнями был самым крупным наземным животным того времени и достигал массы тела до 13 тонн. Обнаруженные в Шенингене следы животного достигали длины 55 сантиметров. Кроме него, были обнаружены следы носорогов Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus, которые до сих пор не встречались в Европе.