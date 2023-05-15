Российский полковник назвал условие поставки Украине западных истребителей

Полковник Литовкин назвал отсутствие продвижения России условием поставки истребителей ВСУ

Запад согласится поставить Украине истребители в случае, если не будет быстрого продвижения России вперед, резких изменений позиций. Это даст время и возможность для подготовки пилотов к управлению новой техникой. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Чтобы пересесть с одного самолета на другой, надо три-шесть месяцев его изучать. И это если ты профессиональный летчик, летал на истребителе, штурмовике, хорошо знаком с авиацией. Но даже при этом на новом самолете летать сложно, — заметил Литовкин. — Кроме того, для самолета необходима соответствующая инфраструктура, которой у Украины нет. Все аэродромы выведены из строя».

Для истребителей необходимо будет заново создавать инфраструктуру, но делать это под ударами российских ракет, как отметил полковник, достаточно бессмысленно. Другой альтернативный вариант — размещать истребители на территории соседних государств, Польши, Румынии. Но в таком случае, как только самолеты пересекут границу, они, по словам Литовкина, все равно будут уничтожены.

Кроме того, танки на Украину можно поставить старые. А самолеты, истребители у всех стран более или менее современные, поэтому их жалко. Один истребитель стоит 40-50 миллионов долларов, а старый танк 2-3 миллиона. Так что есть разница Виктор Литовкин военный эксперт

Именно отсутствие самолетов, по словам военного эксперта, является одной из причин затягивания украинского контрнаступления: без прикрытия с воздуха вся бронетехника, все то, что было поставлено западными странами, легко уничтожается ударами ракет и авиации.

«Условием поставки истребителей может стать то, что Россия не будет двигаться вперед. Тогда появится время на подготовку пилотов», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее журнал Politico со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщил, что обсуждение вопроса о поставках Киеву истребителей западного производства является преждевременным. Считается, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в современных средствах ПВО и вооружениях для обеспечения наземных операций.