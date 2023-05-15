Опасность новых выявленных в России клещей оценили

Энтомолог Ганушкина заявила о чрезвычайной опасности клещей для человека

Нанесут ли значительный урон человеку выявленные в Тюмени клещи, пока сложно сказать, однако, в принципе, клещи чрезвычайно опасны для человека. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила энтомолог, доктор биологических наук, бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина. Так она прокомментировала новое открытие ученых.

Ранее стало известно об открытии ученых Тюменского медицинского университета. Они описали виды клещей, которые способны переносить чуму, лихорадку Западного Нила и другие опасные инфекции. Их обнаружили при исследовании летучих мышей в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Это не новые виды, а новые патогены нашли в клещах», — уточнила Ганушкина. Она призвала сосредоточиться на изучении этих членистоногих, так как они могут вызывать много болезней. Кроме того, у одного клеща, как правило, не один патоген, а несколько.

Это, в принципе, опасно для человека Людмила Ганушкина биолог-энтомолог

Она также посоветовала россиянам быть аккуратнее не только в лесу, но и в городе. «Численность клещей сейчас не уменьшается, они в город пришли. С собаками обычно выезжают, потом собаки приезжают в город, кто-то не замечает на них клещей — он напитался на этой собаке, упал на газон и пошло размножение, с кровью отложил яйца и дал начало новому потомству», — пояснила специалист.

Энтомолог отметила, что COVID-19 тоже начался с летучих мышей. «Давно уже известно, что летучие мыши — переносчики многих заболеваний, а клещи на них питаются, при чем в большом количестве, поэтому что-то от летучих мышей могло попасть, тут все взаимосвязано. Клещей много, летучих мышей много, и кто знал, что ковид, вообще, нанесет такой урон? Нанесет ли такой урон этот факт, затрудняюсь сказать. Да, у одного клеща обнаружили, но какая там выборка была, я не знаю», — поделилась энтомолог.

Ранее терапевт, старший врач общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов в беседе с «Лентой.ру» назвал правильный способ обнаружить и удалить клеща. Он также предупредил, что для снижения риска заражения опасными инфекциями после укуса паукообразного, его надо извлекать как можно быстрее.

