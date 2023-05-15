Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:51, 15 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции

Полковник Киселев: глава МВД ЛНР Корнет перенес тяжелую операцию, его состояние стабильное
СюжетВзрыв в Луганске:
Игорь Корнет

Игорь Корнет. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бывший советник главы МВД Луганской народной республики, полковник Виталий Киселев рассказал о состоянии раненого врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета после операции. По его словам, операция была тяжелой, состояние сейчас стабильное, передает ТАСС.

«Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — сообщил Киселев.

Он добавил, что врачи Луганской республиканской клинической больницы ежедневно совершают подвиги.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Польша объяснила причину отказа выслать посла России из страны
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
США введут санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана
Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции
45-летний мужчина избил прохожего ручным питоном
Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams
В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции
Звезда «Человека-паука» отказался от алкоголя из-за роли психопата
Названы самые бесполезные упражнения для похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.