В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции

Полковник Киселев: глава МВД ЛНР Корнет перенес тяжелую операцию, его состояние стабильное

Бывший советник главы МВД Луганской народной республики, полковник Виталий Киселев рассказал о состоянии раненого врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета после операции. По его словам, операция была тяжелой, состояние сейчас стабильное, передает ТАСС.

«Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — сообщил Киселев.

Он добавил, что врачи Луганской республиканской клинической больницы ежедневно совершают подвиги.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

