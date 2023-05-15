В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции
Бывший советник главы МВД Луганской народной республики, полковник Виталий Киселев рассказал о состоянии раненого врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета после операции. По его словам, операция была тяжелой, состояние сейчас стабильное, передает ТАСС.
«Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции», — сообщил Киселев.
Он добавил, что врачи Луганской республиканской клинической больницы ежедневно совершают подвиги.
Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.
Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.