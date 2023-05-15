Звезда фильма «500 дней лета» тайно купил дом в США

Актер Джозеф Гордон-Левитт купил дом в Пасадене за 4,6 миллиона долларов

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт купил дом в США. Жилье в городе Пасадене обошлось звезде фильма «500 дней лета» в 4,6 миллиона долларов (366,2 миллиона рублей), передает Dirt.

Гордон-Левитт приобрел недвижимость тайно — покупка произошла в конце 2020 года, однако имя нового владельца до сих пор оставалось неизвестно. Последние три года в доме проходил ремонт и в нем никто не жил.

Речь идет о трехэтажном особняке площадью 743,2 квадратного метра. Внутри него семь спален и шесть ванных, кухня, бильярдная, просторная гостиная с камином и выходом в сад через французские двери, библиотека, спортзал и винный погреб с баром. Снаружи дома имеются терраса с кухней, коттедж для гостей с отдельными спальней и ванной, а также бассейн.

Ранее в мае сообщалось, что модель Джулия Фокс купила таунхаус в Нью-Йорке со скидкой. Звезда отдала за объект 2,9 миллиона долларов, при том что изначально недвижимость была выставлена на продажу за 3,65 миллиона долларов. Новое жилье модели — четырехэтажный дом площадью более 436 квадратных метров, расположенный в квартале Гарлем.