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08:10, 15 мая 2023Россия

В Совфеде раскритиковали слова Шольца о мире на Украине на условиях России

Бондарев раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на Украине на условиях России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц пошел на подстрекательство, когда заявил о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России. Слова немецкого политика раскритиковал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале.

«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством», — подчеркнул сенатор.

По мнению Бондарева, подобные комментарии иностранных политиков ориентируют Украину на продолжение конфликта. Сенатор также посоветовал Олафу Шольцу изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведет нацизм.

«На самом деле условия России не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа», — заявил сенатор.

Он объяснил, что Москва выступает за «полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, за сохранение новых территорий в составе России».

При этом российская сторона не позволит навязывать мирное соглашение на неприемлемых для Кремля условиях.

14 мая Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Киев готов к достижению мирного решения, но не на условиях России. Он объяснил, что Украина выступает против заморозки конфликта и условий мира со стороны Москвы.

Кроме того, Шольц заявил, что Германия вместе с партнерами постарается привлечь Россию к ответу за действия на Украине. Также политик напомнил, что конфликт имеет огромные геополитические последствия

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Марина Совина
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