В Эстонии назвали Балтийское море озером НАТО

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал Балтийское море озером НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на фоне недавнего вступления Финляндии в Североатлантический альянс и планов Швеции по присоединению к нему назвал Балтийское море озером НАТО. Об этом он высказался в интервью изданию Newsweek.

Глава МИД заявил, что этот факт многое меняет в стратегическом плане, что, по его мнению, сознает «каждый, кто хоть что-то понимает в обороне». Кроме того, Цахкна выразил уверенность в дальнейшем вступлении Швеции в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял об отсутствии прогресса в процессе вступления Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, Стокгольм не выполнил необходимые для этого требования.