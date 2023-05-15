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07:20, 15 мая 2023Ценности

Модель OnlyFans раскрыла многомиллионный заработок на продаже откровенных фото

Модель Эмбер заработала 1,6 миллиона рублей на продаже откровенных фото на OnlyFans

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Австралийская модель OnlyFans раскрыла многомиллионную сумму заработка, которую она получает за продажу откровенного контента на платформе. Ее историю приводит Daily Mail.

22-летняя манекенщица Эмбер рассказала, что приняла решение публиковать фото в нижнем белье и купальнике на OnlyFans, поскольку не смогла стать стюардессой из-за пандемии коронавируса. По ее словам, она зарабатывает от 10 до 20 тысяч долларов в неделю (от 775 до 1,6 миллиона рублей). «И я не прикладываю больших трудов», — заявила она.

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Собеседница издания призналась, что часто сталкивается со странными просьбами подписчиков. Так, некоторые юзеры просят воссоздать образ Чарли из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». «Меня больше нечего не удивляет. Я готова радовать фанатов, которые платят мне деньги. Часто просят прислать ноги», — высказалась модель.

В марте сообщалось, что студент Оли Моррис бросил университет ради продажи откровенных снимков на платформе OnlyFans и разбогател. Парень рассказал, что изначально обрел популярность в TikTok, где на него подписалось 142,7 тысячи человек. Затем он решил создать аккаунт на указанном сайте, где стал публиковать свои фото в нижнем белье.

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Майя Пономаренко
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