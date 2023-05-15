Модель OnlyFans раскрыла многомиллионный заработок на продаже откровенных фото

Модель Эмбер заработала 1,6 миллиона рублей на продаже откровенных фото на OnlyFans

Австралийская модель OnlyFans раскрыла многомиллионную сумму заработка, которую она получает за продажу откровенного контента на платформе. Ее историю приводит Daily Mail.

22-летняя манекенщица Эмбер рассказала, что приняла решение публиковать фото в нижнем белье и купальнике на OnlyFans, поскольку не смогла стать стюардессой из-за пандемии коронавируса. По ее словам, она зарабатывает от 10 до 20 тысяч долларов в неделю (от 775 до 1,6 миллиона рублей). «И я не прикладываю больших трудов», — заявила она.

Собеседница издания призналась, что часто сталкивается со странными просьбами подписчиков. Так, некоторые юзеры просят воссоздать образ Чарли из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». «Меня больше нечего не удивляет. Я готова радовать фанатов, которые платят мне деньги. Часто просят прислать ноги», — высказалась модель.

В марте сообщалось, что студент Оли Моррис бросил университет ради продажи откровенных снимков на платформе OnlyFans и разбогател. Парень рассказал, что изначально обрел популярность в TikTok, где на него подписалось 142,7 тысячи человек. Затем он решил создать аккаунт на указанном сайте, где стал публиковать свои фото в нижнем белье.