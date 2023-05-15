Обвиненного в педофилии мужчину оправдали после 29 лет за решеткой

В США мужчина провел 29 лет за решеткой по ложному обвинению в изнасиловании падчерицы

В США освободили мужчину, который провел за решеткой почти три десятилетия по ложному обвинению в педофилии. Об этом сообщает CNN.

В 1994 году суд признал Патрика Брауна виновным в изнасиловании шестилетней падчерицы и приговорил к тюремному сроку. Спустя 29 лет его оправдали. Это произошло после того, как предполагаемая жертва дала повторные показания о его невиновности. Браун вышел на свободу из исправительного учреждения в Луизиане 8 мая 2023 года.

Окружной прокурор Орлеана Джейсон Уильямс признал, что «улики подтверждают показания жертвы». По его словам, прежний приговор базировался на том, как взрослые интерпретировали слова ребенка в то время.

Падчерица, которой в настоящий момент 35 лет, поблагодарила суд за отмену приговора и возможность быть услышанной: «Спасибо вам за то, что выслушали меня, спасибо, что услышали. Спасибо, что помогли нашей семье начать путь к исцелению. Спасибо, что вернули мне отца».

В детстве она не смогла выступить в суде из-за того, что у нее пошла кровь из носа, когда ее предупредили о последствиях дачи ложных показаний в суде. С тех пор женщина написала в суд и прокуратуру больше сотни писем, объясняя, что ее изнасиловал не отчим. Она сообщала, что преступление совершил другой член семьи, который даже хвастался содеянным в то время.

Приговор Майкла Брауна должен был быть пересмотрен больше 20 лет назад — когда жертва преступления впервые обратилась в судебные органы с заявлением о том, что они посадили в тюрьму невиновного человека. Игнорируя ее, они только усугубили воспоминания об ужасном опыте, который ей пришлось пережить, и сделали государство причиной новых страданий Келли Орианс адвокат Патрика Брауна

Ранее сообщалось о мужчине, которого по ошибке посадили в тюрьму на 18 лет. Свидетель опознал его на фото другого человека.