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13:27, 15 мая 2023Бывший СССР

Кремль отреагировал на публикацию о якобы желании Пригожина сдать позиции ВС РФ

Песков: публикация WP о якобы намерении Пригожина сдать позиции ВС РФ похожа на утку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Публикация американской газеты The Washington Post (WP) о якобы намерении главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина сдать позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) украинским войскам похожа на утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал Песков, отказавшись комментировать материал газеты.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях. По его словам, российские части обнаружили и американские бронетранспортеры.

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Алевтина Запольская
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