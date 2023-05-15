Кремль отреагировал на публикацию о якобы желании Пригожина сдать позиции ВС РФ

Песков: публикация WP о якобы намерении Пригожина сдать позиции ВС РФ похожа на утку

Публикация американской газеты The Washington Post (WP) о якобы намерении главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина сдать позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) украинским войскам похожа на утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал Песков, отказавшись комментировать материал газеты.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях. По его словам, российские части обнаружили и американские бронетранспортеры.