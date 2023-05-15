Пушилин заявил о появлении новой техники НАТО под Артемовском

Глава ДНР Пушилин заявил, что новую технику НАТО заметили под Артемовском и Авдеевкой

Военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это и бронетранспортеры, и другие технические составляющие как раз вот из последних партий, которые западные страны поставляют в адрес Украины», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что российские подразделения готовятся поражать и ее.

Ранее Пушилин сообщил, что российские силы заняли в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) ключевые высотки в западном секторе, который удерживается украинскими военнослужащими.