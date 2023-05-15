Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 15 мая 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о появлении новой техники НАТО под Артемовском

Глава ДНР Пушилин заявил, что новую технику НАТО заметили под Артемовском и Авдеевкой

Кадр: РИА Новости

Военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это и бронетранспортеры, и другие технические составляющие как раз вот из последних партий, которые западные страны поставляют в адрес Украины», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что российские подразделения готовятся поражать и ее.

Ранее Пушилин сообщил, что российские силы заняли в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) ключевые высотки в западном секторе, который удерживается украинскими военнослужащими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Российские авиакомпании попросили Грузию дать разрешение на полеты в страну
Названы отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни
В Ленобласти трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу
В Гагаузии назвали лидирующего кандидата на выборах главы автономии
Дольф Лундгрен вспомнил несостоявшуюся драку с Сильвестром Сталлоне
Российский ребенок отравился алкоголем на прогулке с отцом и попал в реанимацию
На месте удара в Луганске нашли обломки иностранной ракеты
Россия отменила визовый режим для грузин
Российский суд арестовал мужчину за попытку сжечь бомбардировщик Су-24
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.