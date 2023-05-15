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09:52, 15 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о занятии российскими силами ключевых высоток в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин: силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед

Фото: Евгений Биятов / HBА Новости

Российские силы заняли в Артемовске (украинское название — Бахмут) ключевые высотки в западном секторе, который удерживается украинскими военнослужащими. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

«Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинского режима, они зачищаются. Противник уничтожается, у нас есть улучшения», — сообщил Пушилин.

14 мая Минобороны России отчиталось о ситуации в Артемовске. По данным оборонного ведомства, российские военные при поддержке десантников продолжили вести бои за овладение западными кварталами города.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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