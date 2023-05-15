«ВКонтакте» установила рекорд по числу пользователей

Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в I квартале 2023-го составила 81,5 млн человек

Выручка VK увеличилась на 39,5 процента год к году, до 27,3 миллиарда рублей. Это произошло в основном благодаря росту дохода от онлайн-рекламы на 67 процентов, до 16,3 миллиарда рублей, по сравнению с первым кварталом 2022 года. Соответствующие данные приводятся в пресс-релизе компании.

В этот период выручка ключевого сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» выросла на 47 процентов, до 21,5 миллиарда рублей. Крупнейший актив — социальная сеть «ВКонтакте» — смогла нарастить среднюю месячную аудиторию в России до рекордных 81,5 миллиона пользователей, а среднюю дневную — до 52,3 миллиона человек. Это привело к увеличению выручки соцсети на 49 процентов в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

Еще одним драйвером роста выручки VK стало приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 года. В конце отчетного квартала ее дневная аудитория составила 32,5 миллиона пользователей, а средняя дневная — 17,2 миллиона.

При этом средняя месячная аудитория соцсети «Одноклассники» в России в этот период составила 37 миллионов человек.

Самым быстрорастущим в первом квартале 2023 года стал сегмент VK «Технологии для бизнеса». Его выручка увеличилась на 55 процентов год к году, достигнув 1,1 миллиарда рублей. В это же время сегмент «Образовательные технологии» показал рост выручки на 21 процент, до 3,4 миллиарда рублей.

Компания VK развивается и наращивает свою аудиторию и выручку благодаря инвестированию в контент, развитию программы монетизации, рекомендательных систем и новых технологий.