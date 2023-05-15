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00:13, 15 мая 2023Мир

Стало известно о падении белорусского аэростата в Польше

RMF: в Польше обнаружили аэростат, который мог прилететь из Белоруссии

Фото: Joel Martinez / Reuters

В Польше обнаружили аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, 13 мая. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По информации польских военных, радиолокационный контакт с объектом был нарушен в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере Польши.

«Под Щецинком на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления», — отмечает издание.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена.

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Юлия Мискевич
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