Стало известно о падении белорусского аэростата в Польше

RMF: в Польше обнаружили аэростат, который мог прилететь из Белоруссии

В Польше обнаружили аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, 13 мая. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По информации польских военных, радиолокационный контакт с объектом был нарушен в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере Польши.

«Под Щецинком на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления», — отмечает издание.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена.