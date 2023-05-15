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11:15, 15 мая 2023Бывший СССР

Оценены потери поставленного Украине западного вооружения

Forbes: Украина понесла потери западного вооружения после российских ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина понесла тяжелые потери вооружения после российских ударов, в том числе техники, поставленной Киеву Западом. Об этом пишет Крейг Хупер в статье для Forbes.

«Показатели потерь на Украине ужасны. Примерно из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», — сказано в публикации.

Автор добавил, что российские силы также уничтожают самоходные артиллерийские установки (САУ), включая польские AHS Krab и американские M109. По его словам, уровень потерь составляет примерно от 18 до 21 процента. Хупер уточнил, что из более чем 180 единиц техники, поставленных западными странами на Украину, как минимум 36 были повреждены или уничтожены.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор завил, что Запад не в состоянии восполнить Вооруженным силам Украины (ВСУ) потери бронетехники. Как он утверждает, с начала конфликта Киев потерял около 10 тысяч бронированных машин. Макгрегор указал на то, что большие потери украинской армии в технике говорят о высокой эффективности работы Вооруженных сил (ВС) России в уничтожении бронетранспорта.

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Кристина Есикова
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