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19:38, 15 мая 2023Экономика

Турция удвоила импорт российской нефти Urals

Refinitiv: в мае Турция удвоила импорт российской нефти марки Urals до 193 тысяч б/с

Фото: Kodda / Shutterstock / Fotodom

Турция удвоила импорт российской нефти марки Urals в первой половине мая по сравнению с тем же периодом апреля, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

С 1 по 15 мая для поставок в портах Турции отгружали около 193 тысяч баррелей Urals в сутки по сравнению с 96 тысячами баррелей в сутки в тех же числах апреля. Страна остается единственным крупным импортером Urals в Европе после введения эмбарго ЕС на закупки нефти из России. C начала года турецкие компании закупали в среднем по 153 тысяч баррелей в сутки. 

При этом основным импортером Urals по-прежнему является Индия, покупающая более 50 процентов экспортируемых объемов, за ней следует Китай. Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают закупки российской нефти.

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За счет поставок дешевой нефти из России турецким компаниям удалось резко нарастить производство нефтепродуктов, которые продают в Европу и США. Однако, как сообщают трейдеры, спрос на Urals в Турции ограничивается объемом перерабатывающих мощностей в стране, а также конкуренцией местных поставщиков нефтепродуктов с индийскими НПЗ.

Кроме того, у турецких компаний стали возникать проблемы с оплатой российских поставок. Как объясняет Reuters, хотя Стамбул не присоединился к западным санкциям в отношении Москвы, трудности с проведением транзакций могут быть связаны с тем, что турецкие компании интегрированы в международную финансовую систему и работают с крупными западными банками. 

Ранее агентство сообщало, что экспорт нефти из западных портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга) в мае может достигнуть четырехлетнего максимума. Высокий спрос на российскую нефть объясняется ее низкой стоимостью — снижение цен на эталонную марку Brent тянет вниз и цены на Urals. Дисконт российской нефти к бенчмарку сокращается, но она по-прежнему продается ниже потолка цен, что снижает риски для покупателей.

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Софья Ермакова
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