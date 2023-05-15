Турция удвоила импорт российской нефти Urals

Refinitiv: в мае Турция удвоила импорт российской нефти марки Urals до 193 тысяч б/с

Турция удвоила импорт российской нефти марки Urals в первой половине мая по сравнению с тем же периодом апреля, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

С 1 по 15 мая для поставок в портах Турции отгружали около 193 тысяч баррелей Urals в сутки по сравнению с 96 тысячами баррелей в сутки в тех же числах апреля. Страна остается единственным крупным импортером Urals в Европе после введения эмбарго ЕС на закупки нефти из России. C начала года турецкие компании закупали в среднем по 153 тысяч баррелей в сутки.

При этом основным импортером Urals по-прежнему является Индия, покупающая более 50 процентов экспортируемых объемов, за ней следует Китай. Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают закупки российской нефти.

За счет поставок дешевой нефти из России турецким компаниям удалось резко нарастить производство нефтепродуктов, которые продают в Европу и США. Однако, как сообщают трейдеры, спрос на Urals в Турции ограничивается объемом перерабатывающих мощностей в стране, а также конкуренцией местных поставщиков нефтепродуктов с индийскими НПЗ.

Кроме того, у турецких компаний стали возникать проблемы с оплатой российских поставок. Как объясняет Reuters, хотя Стамбул не присоединился к западным санкциям в отношении Москвы, трудности с проведением транзакций могут быть связаны с тем, что турецкие компании интегрированы в международную финансовую систему и работают с крупными западными банками.

Ранее агентство сообщало, что экспорт нефти из западных портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга) в мае может достигнуть четырехлетнего максимума. Высокий спрос на российскую нефть объясняется ее низкой стоимостью — снижение цен на эталонную марку Brent тянет вниз и цены на Urals. Дисконт российской нефти к бенчмарку сокращается, но она по-прежнему продается ниже потолка цен, что снижает риски для покупателей.