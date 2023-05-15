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08:07, 15 мая 2023Экономика

Курс доллара начал расти

Курсы доллара и евро на Мосбирже в начале неделе начали расти
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 15 мая, курсы доллара и евро растут, продолжая тренд последних двух дней минувшей недели, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 08:03 доллар торгуется на уровне 78,48 рубля (плюс 0,72 процента), а евро — до 85,48 рубля (плюс 0,77 процента).

В апреле рубль существенно ослабел по отношению к основным валютам, одна с начала мая российская валюта отыграла более половины падения. На минимуме доллар опускался до 75 рублей, а евро — до 82. Однако с начала четверга, 11 мая, обе валюты прибавили в цене по три рубля.

Аналитики объясняли укрепление рубля повышенными продажами валюты от экспортеров, что объяснялось временным ростом нефтяных котировок, а также падением спроса у импортеров, которые столкнулись с ужесточением условий параллельного импорта. Однако в последнее время стоимость эталонных сортов нефти остается на уровне ниже 75 долларов за баррель, что влияет и на цену российских сортов сырья.

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Платон Щукин
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