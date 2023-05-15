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08:11, 15 мая 2023Россия

Российский ребенок поел шашлык и заразился опасным заболеванием

В Красноярском крае 7-летний ребенок поел шашлык и заразился трихинеллезом

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Красноярском крае 7-летний ребенок поел шашлык и заразился опасным паразитарным заболеванием — трихинеллезом. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в Telegram-канале.

По данным федеральной службы, шашлык из свинины родители мальчика купили на стихийном рынке у неизвестного продавца, у которого, предварительно, не было ветеринарно-санитарной экспертизы.

Инфицирование ребенка — первый случай заболевания трихинеллезом в российском регионе за год. Неизвестно, в каком состоянии после заражения находится 7-летний мальчик.

Ранее в Новомосковске Тульской области 17-летняя девушка пожарила шашлыки и попала в больницу. Известно, что школьница во время приготовления шашлыков на мангале получила ожог из-за неаккуратного обращения с жидкостью для розжига.

Трихинеллез — острое лихорадочное заболевание, источником которого являются свиньи, дикие кабаны, крысы, лоси, тюлени и другие животные. Инкубационный период трихинеллеза составляет от 5-8 дней до 6 месяцев, в среднем — 10-25 дней. Заболевание считается опасным, так как может привести к инвалидизации или летальному исходу. Его основные симптомы — мышечные боли и лихорадка.

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Анастасия Шейкина
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