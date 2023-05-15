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10:33, 15 мая 2023Забота о себе

Названы отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни

Дерматолог Лукашева: ухудшение состояния кожи может быть признаком дисбаланса гормонов

Фото: Sherise Van Dyk / Unsplash

Избыточная жирность и стойкие угревые высыпания в совокупности с выпадением волос и ломкостью ногтей может быть признаком дисбаланса гормонов и ряда других серьезных болезней. Основные отражающиеся на состоянии эпидермиса недуги кандидат медицинских наук, дерматолог сети клиник «Семейная» Наталья Лукашева назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Лукашевой, сухость, серый оттенок кожи, стойкое ухудшение ее состояния могут свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а симптомом скрытого диабета является потемнение кожи задней поверхности шеи, подмышечных и паховых складок. В свою очередь, сначала преходящее, а затем стойкое покраснение лица, сопровождающееся появлением сосудистой сетки, может быть как симптомом розацеа, так и свидетельством проблем в работе эндокринной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем, объяснила врач.

Бледность, сухость, утолщение, шелушение, нередко зуд являются неспецифическими признаками изменений кожи у пациентов с хроническими заболеваниями почек или печени. Эти симптомы часто сочетаются с развитием гиперпигментации, а также сопровождаются истончением волос и ногтей. Кроме того, при заболеваниях печени отмечается пожелтение кожи и слизистых

Наталья Лукашевакандидат медицинских наук, дерматолог
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В некоторых случаях внезапное быстрое появление на теле множественных быстрорастущих себорейных кератом — серовато-желтых пятен и бляшек — характерно для рака толстой кишки (синдром Лезера-Трела), продолжила дерматолог. В то же время зуд кожи может возникать при диабете или аллергии.

Помимо этого, как отметила Лукашева, на состоянии кожи всегда отражается дефицит питательных веществ. В частности, при дефиците белка она становится сухой, неэластичной, может возникнуть гиперпигментация, в волосы начнут выпадать. Также одной из причин усиленного диффузного выпадения волос, замедления их роста может быть нехватка в организме железа, цинка, меди.

Если на коже начали появляться мелкоточечные кровоизлияния (пурпура) или синяки, необходимо срочно проверить уровень витамина К. Среди прочих причин подобных изменений на коже может быть тромбоцитопения — снижение количества тромбоцитов в крови. При этом клинические проявления недостатка B6 характеризуются высыпаниями, имеющими выраженное сходство с себорейным дерматитом (покраснение, шелушение) в области лица, волосистой части головы, шеи, плеч, ягодиц и промежности

Наталья Лукашевакандидат медицинских наук, дерматолог

Ранее врач-физиотерапевт Анна Лобанова назвала россиянкам способ сделать целлюлит менее заметным. В частности, сделать кожу более гладкой поможет лимфодренажный массаж.

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Наталья Обрядина
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