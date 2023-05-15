Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 15 мая 2023Мир

В Мексике 26 человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

Milenio: не менее 26 человек погибли в Мексике в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса

Фото: Mariana Bae / Eyepix Group / Global Look Press

Не менее 26 человек погибли в ДТП на востоке Мексики. Авария произошла с участием грузовика и микроавтобуса, сообщила газета Milenio.

Как уточняется, машины столкнулись в штате Тамаулипас. В результате произошедшего микроавтобус полностью сгорел. Погибли не менее 26 человек. О выживших в результате ДТП не сообщается.

Прокуратура штата начала расследование аварии. Как пишет издание, прибывшие полицейские не обнаружили на месте происшествия тягач грузовика.

Ночью 7 мая в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен в провинции Хатай на юго-востоке страны. В результате аварии не менее 12 человек погибли, 31 человек пострадал.

В начале января в Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате происшествия погибли 38 и были ранены 100 человек. Как уточняли местные СМИ, автобус, который выехал из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ танками и бронемашинами. Что еще пообещал Макрон Зеленскому?
Блогерша выбрала прозрачный наряд на свадьбу и удивила подписчиков
Обвиненного в педофилии мужчину оправдали после 29 лет за решеткой
Турция испытала систему ПВО SIPER
Военкоры сообщили о прячущихся в квартирах и подъездах бойцах ВСУ в Артемовске
Неопознанный беспилотник упал в Крыму
Назван способ отвлечься от хандры перед началом рабочей недели
В российском поселке мать утопила полуторагодовалую дочь в ванне
Двое детей пострадали на неисправном аттракционе в российском парке
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.