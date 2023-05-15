Президент Казахстана отказался праздновать юбилей

Президент Казахстана Токаев отказался праздновать юбилей и проведет его в рабочем режиме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался праздновать 70-летний юбилей, 17 мая глава государства проведет в рабочем режиме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в пресс-службу Токаева поступают журналистские вопросы о том, как президент планирует отметить свой день рождения. «Сообщаем, что никаких мероприятий в связи с этим не запланировано. Президент не поддерживает такие меры», — написал он.

Желдибай уточнил, что 17 мая глава Казахстана проведет в соответствии с графиком работы. В этот день начнется государственный визит Токаева в Китай, где аналогично не планируется проведение каких-либо мероприятий по случаю дня рождения.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил своего коллегу из России Владимира Путина орденом «Дружбы» высшей степени. По его словам, Путин был удостоен ордена в связи с 70-летним юбилеем российского главы государства, а также «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества» между народами стран.