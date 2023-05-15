Депутат Верховной Рады Южанина: Украина потеряла 30 процентов трудоспособного населения

С начала боевых действий Украина потеряла 30 процентов трудоспособного населения. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Нина Южанина в своем Telegram-канале.

По словам депутата, до февраля 2022 года численность рабочей силы на Украине составляла 17,4 миллиона человек. Страну покинули 4,6 миллиона украинцев. «На временно оккупированных территориях находятся 3 миллиона человек, из них ориентировочно 1,3 миллиона — трудоспособного возраста», — добавила она.

Южанина добавила, что еще один миллион человек мобилизовали в связи с боевыми действиями. Депутат подчеркнула, что потери в рабочей силе на Украине больше чем в Германии после Второй мировой войны. Немцы в 1939-1946 годах потеряли 16 процентов трудоспособного населения.

Ранее военнопленный из Украины рассказал, что боевой дух в украинской армии сильно упал из-за жесткой мобилизации. «Если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — объяснил он.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлевается с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней. За принятие решения проголосовали 324 депутата.