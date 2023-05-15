Курс доллара вырос до максимума с начала мая

Курс доллара превысил 79 рублей, курс евро поднялся выше 86 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в начале недели рубль слабеет по отношению к основным валютам, доллар и евро показывают максимумы с начала мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:00 доллар поднялся до 79,3 рубля, а евро — до 86,35 рубля. Юань также прибавляет более полутора процентов, поднимаясь до 11,36 рубля.

При этом индекс Мосбиржи показывает противоположную динамику, поднимаясь выше 2,6 тысячи пунктов (рост составляет более полутора процентов). Индекс РТС остается на уровне конца прошлой недели.

Курс рубля снижается последние три дня, до этого, с начала мая российская валюта существенно укреплялась. В четверг, 11 мая, доллар опускался почти до 75 рублей. При этом весь апрель, несмотря на заметное повышение мировых цен на на нефть, российская валюта слабела до минимумов за год.

Аналитики расходятся в оценках причин необычного поведения российской валюты. На фоне закрытой по ряду показателей статистики они указывают, что свое влияние может оказывать объем доходов экспортеров, выплата дивидендов, зависшие доходы от продажи нефти в рупиях и другие факторы.