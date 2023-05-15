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12:50, 15 мая 2023Бывший СССР

Председатель Военного комитета НАТО прибыл в Молдавию

Минобороны Молдавии сообщило о прибытии председателя Военного комитета НАТО Бауэра

Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл в Молдавию. Об этом сообщает молдавское Министерство обороны на своем сайте.

Согласно заявлению властей республики, делегация во главе с Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе, который продлится с 15 по 17 мая. Уточняется, что председатель Военного комитета альянса встретится с руководством Минобороны и Генерального штаба Национальной армии Молдавии. Кроме того, во время визита адмирал проведет встречи с представителями парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку.

Ранее глава правящей партии республики «Действие и солидарность» Игорь Гросу сообщил, что молдавские власти решили покинуть Межпарламентскую ассамблею государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). По его словам, решение принято из-за того, что Молдавия не имеет границ с СНГ, а сама организация не помогла стране решить проблемы в экономике.

4 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Североатлантический альянс подпитывает пронатовские амбиции молдавского руководства — главы стран-участниц блока все более активно «присматривают Молдавию на роль как бы еще одной Украины».

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Кристина Есикова
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