ФНС России опровергла заморозку счетов связанных с Юдашкиным организаций

ФНС не подтвердила приостановку операций по счетам в связанных с Юдашкиным организациях

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не подтвердила приостановку операций по счетам в фирмах, связанных с российским модельером Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.

Пресс-служба ведомства опровергла заморозку счетов связанных с Юдашкиным организаций. «ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — говорится в заявлении.

В модном доме Юдашкина ранее заявили: сообщения о том, что ФНС якобы арестовала счета организации из-за многомиллионных долгов, не соответствуют действительности, бутики продолжает свою работу.

О том, что ФНС арестовала счета, стало известно в понедельник, 15 мая. Источники сообщали, что компания не предоставила отчет за весь 2022 год.