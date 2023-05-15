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22:52, 15 мая 2023Ценности

ФНС России опровергла заморозку счетов связанных с Юдашкиным организаций

ФНС не подтвердила приостановку операций по счетам в связанных с Юдашкиным организациях
Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не подтвердила приостановку операций по счетам в фирмах, связанных с российским модельером Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.

Пресс-служба ведомства опровергла заморозку счетов связанных с Юдашкиным организаций. «ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — говорится в заявлении.

В модном доме Юдашкина ранее заявили: сообщения о том, что ФНС якобы арестовала счета организации из-за многомиллионных долгов, не соответствуют действительности, бутики продолжает свою работу.

О том, что ФНС арестовала счета, стало известно в понедельник, 15 мая. Источники сообщали, что компания не предоставила отчет за весь 2022 год.

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Марина Совина
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