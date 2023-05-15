В модном доме Юдашкина ответили на сообщения об аресте счетов из-за долгов

В модном доме Юдашкина опровергли сообщения об аресте счетов из-за долгов перед ФНС

Сообщения о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) якобы арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина из-за многомиллионных долгов, не соответствуют действительности, бутики продолжает свою работу. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь модного дома Полина Шаво.

«Дом моды [Юдашкина] продолжает работу в штатном режиме, эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. Дом полностью продолжает свою работу, руководством начинается запуск новых коллекций», — заявила Шаво, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Ранее СМИ сообщали, что ФНС арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Согласно сообщениям, причиной послужили долги на миллионы рублей и тот факт, что компания не предоставила отчет за весь 2022 год. СМИ также ссылались на информацию о том, что два года назад на счета ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже якобы был начислен долг в размере 118 миллионов рублей.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи выявили еще в 2016-м.

Церемония прощания с Юдашкиным состоялась 6 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо Дмитрия Пескова и Аллы Пугачевой, проститься с модельером также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певец Олег Газманов и многие другие.