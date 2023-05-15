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17:01, 15 мая 2023Бывший СССР

Рогов раскритиковал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС

Рогов назвал абсурдным призыв Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскритиковал призыв президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского к России покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобные заявления — полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность», — сказал Рогов.

Он уверен, что ни Макрон, ни Зеленский не имеют права говорить с Россией «языком ультиматумов».

«Вернуть АЭС под контроль Зеленского — это равносильно тому, что отдать ее в руки террористам. Россия этого не допустит», — считает Рогов.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае намерен представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС. Точная дата передачи документа пока неизвестна.

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Алевтина Запольская
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