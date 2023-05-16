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21:12, 16 мая 2023Мир

Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя

Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя исламистом

Во Франции 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, предстанут перед судом по делу об обезглавливании школьного учителя истории Самюэля Пати, убитого радикальным исламистом чеченского происхождения Абдуллахом Анзоровым в октябре 2020 года. Об этом сообщает TF1 Info.

Двум друзьям убийцы, Азиму Эпсирханову и Наиму Будауду, предъявлены наиболее тяжелые обвинения в соучастии в убийстве по террористическим мотивам. Они сопровождали Анзорова в оружейный магазин, а также подвезли до колледжа, близ которого произошло убийство.

Еще трем обвиняемым вменяется соучастие в убийстве. В их числе — участвовавший в сетевой травле Пати отец школьницы, которая оговорила педагога. Шестеро несовершеннолетних предстанут перед судом отдельно. Пятеро из них участвовали в слежке за учителем и передавали убийце данные о его местонахождении.

Ученица, оговорившая Пати и спровоцировавшая его травлю, предстанет перед судом за «клеветнический донос».

В октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стали данные о том, что педагог на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Считается, что именно волна негатива в соцсетях привела к убийству.

Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализме.

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Виктория Кондратьева
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