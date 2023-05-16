Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя

Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя исламистом

Во Франции 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, предстанут перед судом по делу об обезглавливании школьного учителя истории Самюэля Пати, убитого радикальным исламистом чеченского происхождения Абдуллахом Анзоровым в октябре 2020 года. Об этом сообщает TF1 Info.

Двум друзьям убийцы, Азиму Эпсирханову и Наиму Будауду, предъявлены наиболее тяжелые обвинения в соучастии в убийстве по террористическим мотивам. Они сопровождали Анзорова в оружейный магазин, а также подвезли до колледжа, близ которого произошло убийство.

Еще трем обвиняемым вменяется соучастие в убийстве. В их числе — участвовавший в сетевой травле Пати отец школьницы, которая оговорила педагога. Шестеро несовершеннолетних предстанут перед судом отдельно. Пятеро из них участвовали в слежке за учителем и передавали убийце данные о его местонахождении.

Ученица, оговорившая Пати и спровоцировавшая его травлю, предстанет перед судом за «клеветнический донос».

В октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стали данные о том, что педагог на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Считается, что именно волна негатива в соцсетях привела к убийству.

Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализме.