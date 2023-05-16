В МИД рассказали о сроках выхода России из ДОВСЕ

Рябков: России потребуется около полугода для выхода из ДОВСЕ

России потребуется около полугода для выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Для полного завершения выхода нашей страны из договора в соответствии с его положениями потребуется порядка шести месяцев», — сказал он.

Ранее Рябов заявил, что у Москвы есть информация о том, что «некоторые восточноевропейские страны» нарушали положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). «У нас в последнее время была информация о том, что некоторые восточноевропейские государства открыто нарушали требования договора», — заявил он, не уточняя, какие именно страны имеет в виду.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.