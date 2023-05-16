Стало известно о взятии ВС России укрепрайонов ВСУ на авдеевском направлении

Пушилин заявил, что ВС России взяли несколько укрепрайонов ВСУ на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Что касается авдеевского направления: наши ребята продвигаются, продвигаются и в направлении Первомайского. Есть за последнее время улучшение позиций — несколько укрепрайонов противника взяли», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно о напряженной ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам врио главы ДНР, несмотря на сложности, в городе становится все меньше высоток, контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, украинские войска перебрасывают резервы на марьинском направлении, сообщил Пушилин.