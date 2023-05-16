Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 16 мая 2023Бывший СССР

Пушилин оценил ситуацию на марьинском и угледарском направлениях

Пушилин: ситуация на марьинском направлении сложная из-за переброски резервов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» назвал сложной ситуацию на марьинском направлении из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Пушилин подчеркнул, что несмотря на возникающие трудности российские войска продвигаются и улучшают позиции. Он уточнил, что ВСУ закрепились в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они за последнее время улучшили. Кроме того, украинские войска постоянно перебрасывают резервы. «Даже были такие моменты, что [противник] огрызался, пытался наоборот еще с наших позиций выдавить, но, конечно, наши ребята не допустили. Все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся», — оценил он ситуацию.

Также он рассказал о ситуации на угледарском направлении, охарактеризовав ее как «стабильно напряженную». По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки улучшить позиции.

Ранее Пушилин сообщил, что военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях. Он подчеркнул, что российские подразделения готовятся поражать и их.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ предъявила обвинение экс-послу США в России Роберту Шонову
Популярный российский блогер заразился коронавирусом
Психолог назвала самые раздражающие женские качества
Массовая драка мужчин и женщин в Подмосковье попала на видео
Парикмахер раскрыл главные причины облысения и способы его остановить
Несколько человек погибли в результате перестрелки в США
В России возникли сложности с обучением пилотов самолетов
За год трех выдающихся российских ученых арестовали по делу о госизмене
Пушилин оценил ситуацию на марьинском и угледарском направлениях
Опубликовано видео из обстрелянного фосфорными снарядами российского села
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.