Пушилин оценил ситуацию на марьинском и угледарском направлениях

Пушилин: ситуация на марьинском направлении сложная из-за переброски резервов ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» назвал сложной ситуацию на марьинском направлении из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Пушилин подчеркнул, что несмотря на возникающие трудности российские войска продвигаются и улучшают позиции. Он уточнил, что ВСУ закрепились в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они за последнее время улучшили. Кроме того, украинские войска постоянно перебрасывают резервы. «Даже были такие моменты, что [противник] огрызался, пытался наоборот еще с наших позиций выдавить, но, конечно, наши ребята не допустили. Все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся», — оценил он ситуацию.

Также он рассказал о ситуации на угледарском направлении, охарактеризовав ее как «стабильно напряженную». По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки улучшить позиции.

Ранее Пушилин сообщил, что военную технику НАТО, переданную Украине в последних поставках, заметили на артемовском и авдеевском направлениях. Он подчеркнул, что российские подразделения готовятся поражать и их.