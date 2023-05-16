На Бали начнут выдавать брошюры с информацией о запретах для туристов

Detik: туристам на Бали будут выдавать брошюры с правилами поведения на острове

Иностранным туристам, прибывающим на Бали, начнут выдавать специальные брошюры с информацией о главных запретах индонезийского острова. Об этом пишет Detik со ссылкой на заявление главы местного отделения Министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиата Напитупулу.

Отмечается, что в брошюре под называнием «Что можно и чего нельзя делать» будут содержаться основные правила поведения на курорте. «Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы», — пояснил чиновник.

По его словам, как только иностранцы будут приземляться в международном аэропорту Денпасара, сотрудники иммиграционной службы будут встречать их и вкладывать брошюру в загранпаспорт. Ожидается, что новый метод распространения информации поможет «избежать вербального общения» с туристами. Напитупулу подчеркнул, что свод правил все еще находится в процессе разработки.

Ранее в мае стало известно, что власти индонезийского острова Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских. О намерении ввести в провинции квоты для туристов заявил губернатор острова Ваян Костер.

