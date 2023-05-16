Эксперт по жестам назвала выдающий лжеца признак

Эксперт по жестам Трейси Браун: манера моргать может выдавать лжеца

Манера моргать может выдать лжеца или отсутствие заинтересованности, считает эксперт по языку жестов Трейси Браун. Ее мнение приводит HuffPost.

Браун рассказала, что в основном люди врут с открытыми глазами и начинают часто моргать после того, как произнесли ложь. «Лжецы сосредоточены на том, чтобы четко рассказать свою историю, поэтому когнитивная часть мозга уделяет меньше внимания частоте моргания, — объяснила она. — Как правило, они начинают моргать после того, как ложь уже была сказана».

Однако, по ее словам, это правило работает не всегда. Ложь выдает любое изменение в мимике человека. Чтобы наверняка вычислить лжеца, она посоветовала запомнить, как часто человек закрывает глаза, когда говорит правду, а затем наблюдать в какие моменты обычный ритм меняется. Частое моргание в сочетании с закрытой позой эксперт назвала признаком незаинтересованности собеседника в общении.

Ранее экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов рассказал о способах отличить признаки волнения от вранья. По его мнению, чтобы распознать ложь, с человеком нужно говорить мягко, не кричать и не обвинять.