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12:42, 16 мая 2023Забота о себе

Эксперт по жестам назвала выдающий лжеца признак

Эксперт по жестам Трейси Браун: манера моргать может выдавать лжеца

Фото: Quinten de Graaf / Unsplash

Манера моргать может выдать лжеца или отсутствие заинтересованности, считает эксперт по языку жестов Трейси Браун. Ее мнение приводит HuffPost.

Браун рассказала, что в основном люди врут с открытыми глазами и начинают часто моргать после того, как произнесли ложь. «Лжецы сосредоточены на том, чтобы четко рассказать свою историю, поэтому когнитивная часть мозга уделяет меньше внимания частоте моргания, — объяснила она. — Как правило, они начинают моргать после того, как ложь уже была сказана».

Однако, по ее словам, это правило работает не всегда. Ложь выдает любое изменение в мимике человека. Чтобы наверняка вычислить лжеца, она посоветовала запомнить, как часто человек закрывает глаза, когда говорит правду, а затем наблюдать в какие моменты обычный ритм меняется. Частое моргание в сочетании с закрытой позой эксперт назвала признаком незаинтересованности собеседника в общении.

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Екатерина Улитина
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