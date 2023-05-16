В ангаре на Южнопортовой улице Москвы произошло возгорание прессованной бумаги

МЧС России по Москве: прессованная бумага загорелась в ангаре на Южнопортовой улице

В Москве на Южнопортовой улице в доме 19 «А», строении 1 загорелась прессованная бумага. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на территории частного предприятия по утилизации вторсырья в стоящем отдельно одноэтажном ангаре. На данный момент угрозы распространения огня нет. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Ранее об этом возгорании сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Тогда они отметили, что пожар вспыхнул в районе завода «Москвич». В свою очередь, РИА Новости сообщают, что возгорание возникло в одноэтажном ангаре.

На присланных очевидцами кадрах видно, что из-за пожара в небо поднимается огромный столб дыма — его видно за несколько километров.