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12:30, 16 мая 2023Мир

Описана роль США в использовании ВСУ фосфорных боеприпасов

Военный политолог Перенджиев заявил об ответственности США за применение фосфорных бомб

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Поставляя Украине фосфорные боеприпасы, использование которых запрещено Женевской конвенцией, США разрушают систему международной безопасности. К сожалению, привлечь к ответственности страну на данный момент практически невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Бесчеловечное оружие

Фосфорное оружие, по словам военного политолога, является антигуманным, именно поэтому оно запрещено Женевской конвенцией, а за его использование предусмотрены санкции.

«Обычная бомба имеет два поражающих фактора: это ударная волна и осколки. И от того и от другого можно найти укрытие, спастись. От фосфорного оружия спастись намного сложнее. Помимо прочего бомбы выделяют фосфорные газы. Если они попадают внутрь при вдыхании, то буквально выжигают все. Это страшная, мучительная смерть», — сказал Перенджиев.

Он сравнил фосфорные бомбы с оружием массового поражения и даже допустил их некоторое сходство с ядерным оружием: как сложно защититься от проникающей радиации, так и практически невозможно спастись от фосфорных газов.

Ответственность США

Обстрелы фосфорными бомбами ведутся уже очень давно. США использовали это оружие в Югославии, других горячих точках. Оно применялось в Донбассе еще в августе 2014 года, уже тогда мы говорили о нарушении Женевской конвенции

Александр Перенджиеввоенный политолог

Политолог подчеркнул, что нельзя сказать, что именно Украина в полной степени ответственна за использование запрещенного оружия. По его мнению, стоит говорить скорее о том, что США совершают преступление руками ВСУ.

«У Украины этих бомб никогда не было, там их не производят. Это оружие завозится с Запада, оно американское. Так что руками Украины нас обстреливает НАТО», — считает Перенджиев.

Разрушение системы международной безопасности

Нарушение Женевской конвенции, к тому же еще и безнаказанное, по мнению военного политолога, является разрушением системы международной безопасности, которая сегодня, очевидно, и так претерпевает крах.

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«США попирают все запреты в ходе ведения боевых действий, готовы использовать любое оружие. Конечно, санкции за это предусмотрены, но вводить их никто не будет. Разве что поменяется глобальная экономическая модель, — сказал собеседник "Ленты.ру". — Впрочем, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию, если ввести санкции нельзя сейчас, это не значит, что их нельзя будет ввести в будущем».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили фосфорные снаряды по хутору Нижние Мельницы на территории Белгородской области. Уточняется, что было выпущено 12 зажигательных снарядов. Место прилета находится в 2,5 километра от границы. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Также сообщалось об атаке села Старый Хутор, на его территорию прилетело восемь зажигательных снарядов.

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Варвара Кошечкина
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