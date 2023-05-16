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17:53, 16 мая 2023Наука и техника

Выявлена связь между ожирением и раком крови

Journal of Clinical Investigation: рак крови связали с избыточным весом

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы выявили связь между ожирением и раком крови. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Свое внимание авторы сосредоточили на клональном гемопоэзе неопределенного потенциала (КГНП). Это состояние крови, при котором возникают генетические мутации в кроветворных клонах, провоцирующие рак крови и сердечно-сосудистые заболевания. Часто КГНП наблюдается при старении, однако факторы риска, способствующие этому расстройству, пока плохо изучены. В новом исследовании специалисты обнаружили, что такие генетические мутации могут быть вызваны избыточным весом.

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Эксперты проанализировали данные более чем 47 тысяч человек с КГНП и заметили, что у 5,8 процента испытуемых мутации были связаны с ожирением. Кроме того, у таких пациентов мутировавшие клетки крови росли быстрее. Закономерность ученые объясняют тем, что высокий индекс массы тела (ИМТ) вызывает воспаление в организме и изменяет костный мозг, где вырабатываются клетки крови. Это увеличивает риск развития лейкемии и других заболеваний.

Часть эксперимента была посвящена тестированию различных комбинаций лекарств, нацеленных на снижение роста мутировавших клеток КГНП. Ученым удалось найти потенциальные терапевтические подходы к этому состоянию. Предварительные выводы гласят, что препараты, используемые для лечения кровяного давления и диабета, могут регулировать рост мутировавших клеток крови.

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Елена Апазиди
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