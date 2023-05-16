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15:19, 16 мая 2023Наука и техника

Найден эффективный способ лечения рака мозга

Cancer Cell: найден эффективный метод лечения рака мозга с помощью T-киллеров

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Команда специалистов из Уппсальского университета (Швеция) нашла метод эффективного лечения рака мозга на основе иммунных клеток пациента. В этом случае T-киллеры попадают из кровеносных сосудов в опухоль, а затем уничтожают раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

У пациентов с глиобластомой чаще всего мало шансов на выживание, поскольку данный вид опухолей слабо поддается лечению. Это происходит из-за способности рака подавлять естественный иммунный ответ организма или скрываться от него.

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Результативным способом борьбы с раком мозга может быть иммунотерапия, при которой иммунная система стимулируется таким способом, чтобы иммунные клетки Т-киллеры начинали разрушать опухоль. Однако из-за специфичных особенностей глиобластомы кровеносные сосуды мозга становятся нефункциональными и начинают действовать как барьер, мешающий попаданию иммунных клеток в опухоль.

Чтобы решить эту проблему, авторы использовали вирусный вектор, который позволил изменить кровеносные сосуды головного мозга так, что они начали вырабатывать специфический фактор AAV-LIGHT. Благодаря этому удалось транспортировать Т-клетки из крови в опухолевую ткань. Кроме того, вокруг сосудов сформировалась благоприятная среда, поддерживающая функцию иммунных клеток.

AAV-LIGHT также улучшил образование третичных лимфоидных структур (ТЛС), которые ассоциированы с повышенной чувствительностью к иммунотерапии рака. В конечном итоге ученым удалось добиться повышенной выживаемости у пациентов.

В будущем исследователи планируют продолжить разработку нового лечения, чтобы провести клинические испытания.

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Елена Апазиди
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