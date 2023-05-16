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19:32, 16 мая 2023Экономика

Экономикам Казахстана и Киргизии предсказали рост из-за притока россиян

ЕБРР: ВВП стран Средней Азии вырастет на 5% в 2023-2024 годах из-за притока россиян

Фото: Piu_Piu / Shutterstock / Fotodom

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предсказал уверенный рост экономик стран Средней Азии из-за притока квалифицированной рабочей силы и капитала из России, а также переезда российских компаний в их юрисдикции. Такой прогноз содержится в новом отчете организации.

ВВП Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в среднем увеличатся минимум на 5,2 процента в этом году и на 5,4 процента — в следующем. Среди факторов экономического роста, помимо связанных с Россией, ЕБРР также упоминает улучшение госуправления, рост экспорта и восстановление экономики Китая. Экономике Казахстана предсказывают рост на 3,9 процента, Кыргызстана — на 7 процентов. 

ЕБРР отмечает, что объем денежных переводов в Среднюю Азию из-за рубежа значительно вырос, поэтому банки региона увеличили прибыль и объем депозитов. Кроме того, релокация российских фирм и граждан подтолкнула вверх спрос в секторах розничной торговли, недвижимости и гостиничного бизнеса. Компании, уходящие из России, обосновываются в Центральной Азии. 

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Как сообщила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик в интервью Bloomberg, теперь около 15,5 тысяч предприятий в Казахстане теперь имеют российский капитал, что вдвое больше, чем год назад. В Кыргызстане наблюдается аналогичная тенденция.

«Эти страны извлекают выгоду из притока капитала, поскольку граждане России переводят свои сбережения за границу, а также в этих странах обосновываются российские компании. Люди, которые уезжают из России, — это люди образованные, состоятельные, и страны Центральной Азии облегчают им работу у себя», — сказала Яворчик.

По мнению экспертов ЕБРР, экономика стран Центральной Азии доказала свою устойчивость к влиянию неблагоприятных геополитических условий, связанных с украинским конфликтом. Большинство стран региона укрепили свое торговое сотрудничество с Россией, выступая в качестве посредников, а также заполняя товарный «вакуум», образовавшийся в результате ухода международных фирм с российского рынка. 

Массовая релокация россиян началась в 2022 году после начала боевых действий в Украине и усилилась после объявления частичной мобилизации в сентябре. В октябре источник Forbes, знакомый с оценками Кремля, заявлял, что осенью страну покинул почти миллион человек, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «уткой».

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Софья Ермакова
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